Politika

BM: Taliban 72 kişiyi yargısız infaz etti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yardımcısı Nada en-Naşif, Afganistan’daki yargısız infazlar nedeniyle duyulan endişeyi ifade ederek, en az 72 yargısız infazın arkasında Taliban’ın olduğunu söyledi.
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dünya Afganistan Taliban yargısız infazlar

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yardımcısı Nada en-Naşif, BM İnsan Hakları Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Ağustos ve Kasım arasında, Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri’nin eski üyeleri ve önceki hükümetle bağlantılı 100’ü aşkın kişinin infaz edildiği konusunda güvenilir kaynaklardan bilgi aldık. Bunlardan en az 72’si Taliban’a atfedildi” dedi.

Taliban’ın 15 Ağustos’tan sonra ilan ettiği genel aflara rağmen, ülke genelinde devam eden yargısız infazlardan endişe duyduğunu dile getiren Naşif, “Birkaç kişinin cesedi halka açık bir şekilde teşhir edildi. Bu, halk arasında büyük korkuya neden oldu” diye konuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yardımcısı Naşif, yalnızca Nangarhar eyaletinde, DAİŞ-Horasan üyesi olduğundan şüphelenilen en az 50 kişinin yargısız infaz edildiğini kaydetti.

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