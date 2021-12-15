Bayern Münih deplasmanda Stuttgart’ı 5’ledi

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Bayern Münih, Bundesliga’nın 16’ncı haftasında Mercedes-Benz Arena’da Stuttgart’a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 40’ıncı dakikada Serge Gnabry’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 53’üncü ve 74’üncü dakikalarda Serge Gnabry, 69’uncu ve 72’nci dakikalarda da Robert Lewandowski’nin golleriyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 40’a çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Stuttgart ise 17 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Köln deplasmanda Wolfsburg’u 3-2, Arminia Bielefeld de sahasında Bochum’u 2-0 mağlup ederken, Hertha Berlin, deplasmanda Mainz 05’e 4-0 yenildi.