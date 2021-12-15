'Hafıza Odası' sergisi bakanlığın talebiyle sonlandırıldı

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Ahmet Güneştekin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce 30 Aralık’ta biteceğini duyurduğumuz ‘Hafıza Odası’ sergimiz TC Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırılıyor. Bilindiği gibi Keçi Burcu olarak bilinen tarihi yapı Diyarbakır Ticaret Odası’na tahsis edilmiş olup, bu yıl sanat aktivitelerinin ilkini ‘Hafıza Odası’ ile başlayıp kültür-sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam etmesi amaçlanmıştı. Sergimiz hafta içi 5-7 bin, hafta sonları ise 15-17 bin ziyaretçi ile dünya sanat tarihinin en çok ziyaret edilen sergileri arasına girerek kültür-sanat hayatına büyük katkısı olmuştur" ifadesini kullandı.

Güneştekin şunları kaydetti:

"Her seferinde içten bir üzüntüyle ifade ettim: Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı. Sergi süresinin bitmesine sadece 15 gün kala sergiyi sonlandırma direktifi tezimi doğrulamıştır. Bu da beni ayrıca çok üzmüştür.

Bilindiği gibi sergi çok eleştiri aldı ama bir o kadar da övgü aldı. Olumlu ve olumsuz eleştiriler kişisel hafızamda kayıt altında. Başta Diyarbakır Ticaret Odası’nın bütün yönetimine, sanatıma inanan, yanımda durup ilgi gösteren, destek olan, yaptıklarıma inanan herkese çok teşekkür etmeyi borç bilirim. Unutmayalım ki, sanat içinde halk varsa anlamlıdır."