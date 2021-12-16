Faiz kararı öncesi dolarda yeni rekor

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı öncesinde TL’de değer kaybı sürüyor.

Dün 14,80 sınırını aşıldığı dolar/TL, bu sabah saatlerinde 15 liranın üzerine çıktı. Dünü 14,80'in hemen üzerinde kapatan dolar/TL, 09 sularında 15 lirayı geçtikten sonra dakikalar içerisinde 15,26 seviyelerine kadar tırmandı.

Benzer grafiklerle euro/TL'de de 17 lira sınırı geçildi ve 17,27 görüldü.

FED SONRASI KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR, 16 AYIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

Fed'in dün salgın hastalık döneminde başlatılan tahvil alım programını Mart ayında durduracağını açıklamasının ardından kaydettiği kısa süreli kazanımları geri verdikten sonra soluklanırken yatırımcılar diğer başlıca merkez bankalarından gelecek para politikası açıklamalarını izliyor.

Fed'in para politikası kararının ardından 16 ayın zirvesi 96.938'i test eden ve sonrasında

96.296 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi en son 96.391 seviyesini kaydetti.

Dolar karşısında euro dün yüzde 0.25, pound yüzde 0.27, riske duyarlı Avustralya doları ise yüzde 1 yükseldi. Yatırımcılar bugün ilerleyen saatlerde gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiliz Merkez Bankası'nın (BOE) toplantıları bekleniyor.