Politika

Kuzey Kore’de gülmek yasaklandı

Kuzey Kore'de, 10 yıl önce ölen lider Kim Jong-il'i anma etkinliklerinin başlaması üzerine hükümet yetkilileri, halka 11 gün boyunca herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti.
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dünya Kuzey Kore Kim Jong-il yas gülmek yasak

HABER MERKEZİ

Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine, alkol kullanmalarına hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi. 

Radyodan yapılan anonsta “Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız." denildi.

İsmi açıklanmayan kaynak, Kuzey Korelilerin ’in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık’ta market alışverişine gitmesine bile izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

Güney Hwanghae eyaletinin güneybatısındaki bir başka kaynak, polis memurlarına "yas dönemine uygun şekilde üzgün görünmeyen" insanları izlemelerinin emredildiğini söyledi.

Kim Jong-il, ülkeyi 17 yıl boyunca yönettikten sonra 17 Aralık 2011'de 69 yaşında kalp krizinden öldü.

Kim Jong-il için her yıl düzenlenen yas süresi genellikle 10 gün iken, bu yıl ölümünün 10'uncu yıl dönümünü anmak için 11 gün olacak.

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