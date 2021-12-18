‘İran Çin'den İHA satın alıp bölgedeki milislerine gönderiyor’

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İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İran Ulusal Direniş Konseyi (NCRI) ülke içindeki kaynaklardan edindiği rapora göre, İran silahlı kuvvetlerine ait insansız savaş uçakları kurulumdan sonra Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen'e ihraç ediliyor.

Gazeteye göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Tayfun savaş uçağı geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyindeki El-Tanf hava üssü üzerinde uçan İran destekli milislere ait olduğundan şüphelenilen bir İHA düşürdü. Aynı gün ABD ordusu, aynı üssü tehdit eden iki İHA’dan birini düşürdüğünü açıkladı.

Rapor, İHA’ların parçalar halinde gönderildiğini ve daha sonra söz konusu ülkelerde İranlılar tarafından eğitilmiş yerel paralı askerler tarafından monte edildiğini iddia ediyor. İran Ulusal Direniş Konseyi'nin raporu, İran rejiminin İHA’ları “bölgede çatışma ve terörü kışkırtmak için bir araç olarak” kullandığını belirtiyor.

Raporda, drone üretiminde kullanılan özel elyaf gibi hammaddelerin Çin'den ithal edildiği belirtiliyor. Drone motorları gibi parçalar da doğrudan Çin'den satın alınmakta ve monte edildikleri savaş bölgesine gönderilmektedir.

IRAK SALDIRILARI VE HİZBULLAH EĞİTİMİ

Rapora göre, İran'ın etki etmeye çalıştığı bir diğer savaş bölgesi, yıllardır milislerine insansız hava araçları gönderdiği ileri sürülen Irak.

İran bağlantılı gruplar, Irak'ta konuşlanmış Uluslararası Koalisyon güçlerine büyük çaplı saldırılar başlatmak için İHA’ları kullanıyor, Koalisyon güçlerini ve sivil müteahhitleri öldürüyor ve yaralıyor.

Raporda, İran'ın Lübnan Hizbullahı üyelerini İHA üretmeleri için eğittiği belirtildi. İran'daki askeri şirketlerden birinin rejimden, Hizbullah için İHA üretmek üzere iki milyon dolar değerinde sözleşme aldığı iddia ediliyor.