Politika

Azerbaycan Ermenistan’a 10 asker iade etti

AB’nin arabuluculuğuyla bugün Ermenistan’a 10 asker iade edildi.
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HABER MERKEZİ

Azerbaycan’ın Mahkumlar, Kayıp Kişiler ve Esirlerden Sorumlu Devlet Komisyonu’nun açıklamasına göre, AB’nin arabuluculuğuyla bugün Ermenistan’a 10 asker iade edildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in 14 Aralık’ta Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı üçlü görüşme ve iki ülkenin liderleri arasındaki ikili görüşme neticesinde, Bakü AB arabuluculuğunda Erivan’a 10 Ermeni askerini iade etti.

İade edilen askerlerin Kızıl Kürdistan topraklarında olan Kelbecer yönünde 16 Kasım 2021’de tutuklandığı aktarıldı.

Bakü 4 Aralık’ta da Erivan’a sınırda tutuklanan 10 askeri iade etmiş, bunun karşılığında Karabağ’daki mayınlı arazilerin haritasını almıştı. İade sürecinin ardından askerlerin dördü Ermenistan’da da tutuklanmıştı.

 

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