Politika

Libya için çatışma uyarısı

BM Libya’nın başkenti Trablus'ta güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya BM Libya çatışma uyarısı

HABER MERKEZİ

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus’un bazı bölgelerinde askeri birliklerin konuşlanması ve bazı caddelerin trafiğe kapatmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkentteki hareketliliğin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "UNSMIL, Trablus'ta güvenlikle ilgili süren gelişmelerden endişe duyuyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Libyalı etkin tüm taraflara "akli selimle hareket etmeleri ve geçiş sürecinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak seçimlerin barışçıl bir atmosferde yapılmasına katkı sunacak güvenli bir ortam hazırlamaları" çağrısında bulunuldu.

TRABLUS’TA ASKERİ HAREKETLİLİK

Gün içinde Trablus'un Zaviye ve Bab bin Gaşir bölgelerinde ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılmış, bazı caddeler de toprak dökülerek trafiğe kapatılmıştı. Ayrıca Sidre ve Tarik eş-Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözlenmişti.

Bunun üzerine Trablus Üniversitesi de eğitime ara verildiğini ve güvenlik gerekçesiyle öğrencilerden evlerine dönmelerinin istendiğini açıklamıştı.

SEÇİM SÜRECİ

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'de düzenlenen toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Seçimlerde 98 kişi adaylık için başvururken Yüksek Seçim Komisyonu, 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv