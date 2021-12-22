4 ilde 1323 yerleşim yerine ulaşılamıyor

HABER MERKEZİ

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kardan dolayı kent merkezi ile ilçelerdeki 633 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Gürpınar ilçesi Yoldüştü Mahallesi'nde yoğun kardan dolayı mahsur kalan minibüs, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

MUŞ

Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 4 gündür etkili olan kar nedeniyle 185 köy yolunun kapandığını belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin zor şartlarda çalıştığını aktaran Yentür, ekiplerin kapalı yolları kısa sürede açmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ

Hakkari'de 3 gündür etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 247 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri söz konusu yolları açmaya çalışıyor.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

BİTLİS

Bitlis'te de 258 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çaba gösterdiğini aktardı.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. (Kaynak: AA)