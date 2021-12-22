Türkiye’nin yerli Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye tarafından üretilen Covid-19 aşısı TURKOVAC’a acil kullanım onayı verildiğini ve seri üretime başlandığını açıkladı.

Koca, "Bugün itibarıyla Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk'' dedi.

Gelecek haftadan itibaren aşının tetkiklerinin biteceğini belirten Koca, gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastaneleri olmak üzere yıl bitmeden yaygın kullanıma geçileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi tebrik ediyorum. Bu aşının patenti bize ait ürün olması çok anlamlıdır" diye konuştu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Covid-19 aşısı 'TURKOVAC', halka hızlı erişiminin sağlanması için “Acil Kullanım Onayı” kapsamında değerlendirilmiştir. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."