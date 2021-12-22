2021: Suriye'deki iç savaşta ‘en düşük can kaybı’ yaşandı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) verilerine göre, hayatını kaybedenlerin 360'ı çocuk olmak üzere bin 505'ini siviller oluşturuyor.

Bu rakam, Suriye'de savaşın başlamasından bu en düşük seviyeye gerilerken, ülkede geçen yıl 6 bin 800 kişi ve 2019'da 10 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, can kayıplarındaki düşüş trendi devam ediyor.

Merkezi Londra'da bulunan ancak Suriye'nin tüm bölgelerinde bir ağa sahip olan gözlemevi, 2021'de 297 kişinin kara mayınları ve çeşitli patlayıcı kalıntıları nedeniyle öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kasım ayında The Landmine Monitor isimli kuruluştan yapılan açıklamada, Suriye'nin, kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle yaşanan can kayıplarında Afganistan'ı geride bıraktığı bildirilmişti.

Hükümet karşıtı barışçıl gösterilerin 2011'de kanlı şekilde bastırılması sonrası iç savaşın patlak verdiği ülkedeki çatışmalar son iki yılda nispeten hafifledi.

Rusya ve İran destekli Şam yönetimi, muhaliflerin kalesi konumundaki İdlib'e zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Ancak Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle sağlanan ateşkese büyük ölçüde uyuluyor.

Suriye'de savaşın başından bu yana yarım milyondan fazla insan yaşamını yitirdi.

Savaş nedeniyle milyonlarca kişi mülteci durumuna düşerken İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çatışma kaynaklı en büyük yerinden edilmeye yol açtı.