Batman, Bingöl ve Siirt’te 68 yerleşim yerinin yolu kapandı

HABER MERKEZİ

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 4, ilçelerden Karlıova'da 3, Solhan'da 7 ve Genç'te 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 16 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SİİRT

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipiden dolayı 4 köy ile 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün geceden bu yana etkili olan kar yağışından dolayı Kışlacık, Taşdibek, Çat ve Düğüncüler köyleri ile Gümüşören köyünün Ormancık ve Sarıçiçek mezralarına ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışması ile dünden bu yana Şirvan ilçesinde 29, Pervari'de de 12 yerleşim yerinin yolu açıldı.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Sason'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy ve 45 mezraya ulaşım sağlanamaması üzerine bölgele ekipler sevk edildi.

Çalışmalar sonucu, 9 köy ve 16 mezra yolu ulaşıma açılırken, 17 köy ve 29 mezrada ekiplerin çalışması sürüyor.

3 KENTTE 26 YERLEŞİM BİRİMİNE YENİDEN ULAŞIM SAĞLANDI

Öte yandan Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle kapanan 26 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde yürüttüğü çalışmayla 14 mahallede toplam 244 kilometre yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını engelledi.

Kulp ilçesinde ekipler, İslamköy, Saltuk, Koçkar ve Aygün mahallelerinde yürütülen çalışma ile kapanan yolları ulaşıma açtı.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışma başlattı.

İlçelerden Palu'da 4, Kovancılar'da 2 köy ile yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşım sağlandı.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 1, Beytüşşebap ilçesinde de 11 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu 16 yerleşim birimine ulaşım sağlandı.

MUŞ’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI KIRSAL KESİMLERDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Muş'un yüksek kesimlerdeki köylerde ev ve ahırların etrafının karla kaplanması, hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Savaşçılar köyünde, 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Kışın tüm zorluklarını yaşayan köy sakinleri, kar örtüsünün üzerine yazın biriktirdikleri otları sererek hayvanlarını yemledi.

Bazı vatandaşların da iş makinelerinin giremediği köyün iç kısımlarında ayaklarına taktıkları hediklerle (kar ayakkabısı) yürümeye çalıştığı görüldü.