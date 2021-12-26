Politika

Ege Denizi’nde 3 günde 3 facia

Geçen hafta Ege Denizi'nde 3 günde 3 göçmen faciası yaşandı, 30 kişi hayatını kaybetti.
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avrupa ege denizi yunanistan göçmen faciası

HABER MERKEZİ

Yunanistan, kara sularında yaşanan facialardan insan kaçakçılarını sorumlu tuttu.

Çarşamba günü Santorini ve Folegandros adaları açıklarında, 50 göçmeni taşıyan bot battı.

3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 13 kişi kurtulmayı başardı. Onlarca kişi ise kayıp.

Kurtarılan sığınmacılar Santorini Adası'na nakledildi.

GİRİT-MORA ARASINDA BOT ALABORA OLDU

İkinci facia Perşembe günü Girit Adası ile Mora Yarımadası arasında yaşandı; göçmen botu alabora oldu.

İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerden 11'i yaşamını yitirdi, 27'si çocuk 90 kişi kurtarıldı.

PAROS ADASI AÇIKLARINDA 16 KİŞİ ÖLDÜ

Cuma günü ise Paros Adası açıklarında 80 civarında göçmeni taşıyan tekne battı.

Olayda 1'i bebek 16 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi kurtarıldı.

Kayıpları arama çalışmaları sürerken, Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis, yaşananlardan insan kaçakçılarını sorumlu tuttu.

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