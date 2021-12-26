Rapor: Çin 2030’da dünya ekonomisinin en büyüğü olacak

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Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunun 2022 yılı versiyonu yayımlandı.

Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. CEBR, geçen yıl dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) ilk kez 2024'te 100 trilyon doları aşacağı tahmininde bulunmuştu.

Çin, 2030'da ABD'yi geçerek dünya ekonomisinin en büyüğü olacak. CEBR, bir yıl önceki tahmininde Çin'in ABD'yi 2028'de geçeceğini öngörmüştü.

Çin'in ekonomik büyümesi 2020'den 2025'e kadar olan dönemde ortalama yüzde 5,7, 2026-2030 döneminde yüzde 4,7 ve 2030-2035 döneminde ise yüzde 3,7 olacak.

2036’DA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ SIRALANDI

CEBR'in öngörülerine göre, Hindistan, dünyanın en büyük 6'ncı ekonomisi Fransa'nın sıralamasını gelecek yıl tekrar elinden alacak ve 2031'de de, daha önce tahmin edilenden bir yıl sonra, 3'üncü büyük ekonomi olacak.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2033'te Japon ekonomisini geçecek.

2036'da dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Brezilya ve Rusya olacak.