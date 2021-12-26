Politika

Irak: Polonya sınırındaki 110 göçmen geri dönüyor

Irak, Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerden 110 kişinin daha geri getirileceğini açıkladı.
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Irak ırak Erbil göçmen Polonya

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf yaptığı açıklamada, Polonya sınırında mahsur kalan 110 Iraklı göçmenin daha evlerine döneceğini söyledi.

Ahmed Sahaf, 110 göçmenin dönüşü için Polonya’daki Irak Büyükelçiliği ile temasa geçtiklerini ifade ederek, bu göçmenlerin alınan karar doğrultusunda dönebileceklerini belirtti.

Dönüşler için Litvanya ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sahaf, göçmenlerin Erbil ve Bağdat havalimanlarına getirilebileceğini kaydetti.

Belarus-Polonya sınırından Avrupa’ya geçmeye çalışan binlerce göçmen, kapıların açılmaması üzerine sınırda mahsur kaldı. Ayrıca çok sayıda göçmen de denizlerde boğuldu.

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