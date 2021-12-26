Kabil’deki bombalı saldırı girişimini DAİŞ üstlendi

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban unsurları tarafından Perşembe günü son anda engellenen, Pasaportlar Genel Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırı girişimini DAİŞ üstlendi.

Afganistan merkezli Khama haber ajansının haberine göre, DAİŞ saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı.

Kabil’deki güvenlik görevlileri, çok sayıda Taliban üyesinin bulunduğu Pasaport Genel Müdürlüğü binasına girmeye çalışan bir canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Geçen ağustosta Batılı güçlerin askerlerini ve sivilleri tahliyesi sırasında Kâbil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’na düzenlenen saldırıda 169 sivil yaşamını yitirmişti. 13 ABD askerinin öldüğü saldırıyı DAİŞ/Horasan üstlenmişti.