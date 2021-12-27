4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

HABER MEKREZİ

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, günün en yüksek sıcaklıklarının Hakkari'de 7, Van'da 5, sıfırın altında olmak üzere Muş’ta 2 ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede, buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.