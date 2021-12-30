Sağlık

Türkiye’de vaka sayısında artış

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 139 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı.
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türkiye Coronaviris vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre 139 kişi hayatını kaybetti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi.

369 bin 647 test yapıldı, 24 bin 854 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor.” 

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