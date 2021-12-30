Beyaz Saray: Putin-Biden görüşmesi başladı

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin 03.35'te başladığını bildirdi.

Görüşmede NATO'nun doğuya genişlemesi ve Ukrayna krizi gibi gündemlerin ele alınması bekleniyor.

Daha önce liderlerin telefon görüşmesi yapacağı ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından doğrulanmıştı.

Daha önce liderlerin telefon görüşmesi yapacağı ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından doğrulanmıştı.