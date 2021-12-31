Yaşam

Ağrı eksi 27, Ardahan eksi 25’i gördü

Ağrı’da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27, Ardahan’da ise sıfırın altında 25’e düştü.
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kürdistan Ağrı Ardahan soğuk hava

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 25, Kars'ta 19, Erzurum'da 12, Iğdır'da 11, Erzincan'da 7 ve Dersim'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Dersim'de 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 10 ve Ağrı'da 12 derece olması bekleniyor.

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