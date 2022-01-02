Antep ve Ağrı’da trafik kazaları: Ölü ve yaralılar var
HABER MERKEZİ
Antep’teki kaza Çevre Yolu üzerinde Akkent Köprülü Kavşağı mevkiinde saat 20.30 sıralarında yaşandı.
İddiaya göre, Şaban Ulaşlı (22) idaresindeki ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı.
Aracın ön kısmından giren bariyer bagaj kısmından çıkarken araç birkaç metre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Ulaşlı, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı Ömer Faruk Ağdaş (24) ise ağır yaralandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ise tıra arkadan çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan şahıs ise yaralandı. (Kaynak: İHA)