Sağlık

Vakalar patladı, ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime dönüyor

ABD'de son haftalarda Covid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı.
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ABD ABD online üniversite Covid-19

HABER MERKEZİ

ABD'de 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

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