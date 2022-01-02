Yaşam

147 bin turist yılbaşı için Kürdistan Bölgesi’ne geldi

Resmi verilere göre yaklaşık 147 bin turist, yeni yılı Kürdistan Bölgesi’nde karşıladı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi turist yılbaşı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Turizm Kurulu Sözcüsü Nadir Rusti, yeni yıl kutlamalarına katılmak e turistik bölgelerde yılbaşı tatilini geçirmek için 25-31 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 147 bin turistin Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini söyledi.

Rusti’nin paylaştığı verilere göre Kürdistan Bölgesi’ne gelen turistlerin vilayetlere göre dağılımı şu şekilde oldu:

Erbil: 76 bin 550

Duhok: 38 bin 734

Süleymaniye: 31 bin 614

Toplamda 146 bin 898 turist yılbaşını Kürdistan Bölgesi’nde geçirdi.

Coronavirüs salgını nedeniyle önceki iki yıl gelen turist sayısı azken, bu yıl sayının gözle görülür şekilde arttığı kaydedildi.

Nadir Rusti, gelen turistlerin büyük bölümünün Irak’ın orta ve güney kesimlerinden olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki huzur ve istikrarın yanı sıra Covid-19’a karşı aşılamadaki başarı ve kış turizmine verilen önem, Kürdistan Bölgesi’ni cazibe merkezi haline getirdi.

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