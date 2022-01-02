Yaşam

Belçika’da binada patlama: 4 ölü

Belçika'nın Hollanda sınırı yakınındaki Turnhout kasabasında cuma sabahı bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Belçika
Belçika
avrupa Belçika Patlama

HABER MERKEZİ

Turnhout Belediye Başkanı Paul Van Miert, patlama nedeniyle duvarları yıkılan binanın enkazındaki arama çalışmalarının sona erdiğini, 4 kişinin öldüğünü söyledi.

Daha önce kendilerinden haber alınamayan 8 kişiden bazılarının patlama sırasında evlerinde olmadığı belirlendi. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Patlamada enkaz altında kalan bir kadının da sağ olarak çıkarıldığı açıklandı. Yaralanan bir kişinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Turnhout kasabasında cuma sabahı sosyal konut olarak kullanılan apartmanda doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. 4 katlı binanın en üst katındaki patlamada iki katın duvarları yıkılmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv