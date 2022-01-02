Belçika’da binada patlama: 4 ölü

HABER MERKEZİ

Turnhout Belediye Başkanı Paul Van Miert, patlama nedeniyle duvarları yıkılan binanın enkazındaki arama çalışmalarının sona erdiğini, 4 kişinin öldüğünü söyledi.

Daha önce kendilerinden haber alınamayan 8 kişiden bazılarının patlama sırasında evlerinde olmadığı belirlendi. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Patlamada enkaz altında kalan bir kadının da sağ olarak çıkarıldığı açıklandı. Yaralanan bir kişinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Turnhout kasabasında cuma sabahı sosyal konut olarak kullanılan apartmanda doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. 4 katlı binanın en üst katındaki patlamada iki katın duvarları yıkılmıştı.