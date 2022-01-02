Kerkük’te trafik levhalarındaki Kürtçe yazılar kaldırıldı

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün dayatmayla atanmış valisinin kararıyla, kentteki trafik levhalarında bulunan Kürtçe yazılar kaldırıldı.

K24 muhabirinin aktardığına göre, Kerkük kent merkezi ve çevresindeki trafik levhalarında Arapça ve İngilizce ile birlikte yer alan Kürtçe yazılar kaldırıldı.

Söz konusu eylem Irak Anayasası’na aykırı bir şekilde gerçekleştirilirken, Kürtçe levhaların kaldırılmasına Kürt mahallelerinden başlandığı öğrenildi.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerden olan Kerkük, Irak Anayasası’na göre “tartışmalı bölgeler” arasında yer alıyor.

Kentte bugün resmi tatil olmasına rağmen dayatmayla atanmış Vali Rakan Cuburi’nin kararıyla İl Trafik Müdürlüğünün harekete geçtiği ve kentteki trafik levhalarında sadece Arapça ve İngilizce yazıların kaldığı belirtildi.