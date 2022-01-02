ENKS: KDP-S ofisine saldırı düzenlendi, sorumluluk DSG’de

ERBİL (K24)

Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, “PYD’ye bağlı silahlı bir grup Dirbêsiyê kentinde Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) ofisine saldırdı” denildi.

Silahlı kişilerin 31 Aralık’ta gerçekleştirdikleri saldırıda parti ofisinin kapı ve pencerelerinin kırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ENKS’nin üye ve kadrolarının yanı sıra, Roj Peşmergelerinin ailelerinin de bu silahlı grubun hedefinde olduğu kaydedildi.

ENKS açıklamasında, Devrimci Gençlik Hareketi'nin eylemlerine de atıfta bulunarak, "PKK bağlantılı Devrimci Gençlik Örgütü, çocukları korkutmaya, kaçırmaya ve silah altına almaya devam ediyor. Bu grup ayrıca insani ve ekonomik yardımların yapıldığı Semalka Sınır Kapısı’nın kapatılmasına sebep oldu” ifadelerine yer verdi.

KDP-S’nin Dirbêsiyê ofisine yapılan saldırıyı şiddetle kınayan ENKS, bu eylemlerin Kürtlerin düşmanlarına hizmet ettiğini ve Kürt davasına zarar verdiğini belirtti.

ENKS ayrıca, Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) yapılan saldırıları engellemediği için sorumlu tuttu.

ENKS son olarak ABD ve insan hakları kuruluşlarını sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu ihlalleri durdurmaya çağırdı.