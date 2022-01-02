İthal Araplardan Kerkük’te Kürt aileye saldırı

PELKANE (K24)

K24’e konuşan Kerkük’ün Dubiz ilçesinin Sergeran nahiyesine bağlı Pelkane köyünden bir görgü tanığı, ithal Arapların Hiwa Kerim adındaki Kürt’ün evine saldırdığını belirtti.

Görgü tanığı, saldırıyı gerçekleştiren ithal Araplara bölgedeki Araplaştırma politikalarının mimarlarından olan Ferhan Xezal adlı Arap şeyhinin öncülük ettiğini aktardı.

Saldırganların Kürt ailenin evini kurşunladığını aktaran görgü tanığı, Arap şeyhinin yanındaki silahlı kişilerin olay yerine gelen Irak güvenlik güçlerine de ateş açtığını ve ardından kayıplara karıştığını ifade etti.

Irak güvenlik güçlerinin köyde soruşturma başlattığı belirtildi.

Saddam rejimi döneminde başlayan, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin Araplaştırılması politikası, 16 Ekim 2017’de Irak güçlerinin söz konusu bölgelere girmesiyle birlikte yeniden uygulanmaya başlamıştı.

Irak’ın orta ve güney kesimlerinden getirilen Araplar, Kerkük’ün dayatmayla atanmış valisi Rakan Cuburi ve bölgedeki Iraklı güçlerden aldıkları destekle birçok defa Kürtlere ait ev ve arazilere el koyma girişiminde bulunuyor.