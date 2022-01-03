Van, Hakkari ve Bitlis’te 406 köy yolu kapandı

HABER MERKEZİ

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolu Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ’DE 112 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Hakkari’de dün başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 112 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

BİTLİS’TE 70 KÖY YOLUNA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kar yağışı nedeniyle 70 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapan köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce tüm köy yollarını açacaklarını söyledi.