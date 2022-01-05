Çocuğu kaçırılan babadan Mazlum Abdi'ye çağrı: Attığın imzaya saygı duy

ERBİL (K24)

Rojava’nın Kamışlo kentinde 19 Aralık’ta 16 yaşında Sema Fethella Gedo adında bir kız çocuğu Demokratik Birlik Partisi’ne (PYD) bağlı "Ciwanên Şoreşger" (Devrimci Gençlik) adlı grup tarafından kaçırıldı.

Çocuğunun kaçırılmasına tepki gösteren baba Fethella Gedo, “11’inci sınıfa giden kızımın, doktor raporlarına göre nörolojik, psikolojik, atrofi ve ağır depresyon gibi hastalıkları var” dedi.

Kızının geri dönmesini sağlamak için bazı çevrelerin kendisine yardım sözü verdiğini ifade eden baba, ancak kızının henüz evine dönmediğini söyledi.

Fethella Gedo, kızının eve dönmesine yardım etmek için çocuk ve kadın haklarını savunan uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşları ile Kürt siyasi partilerine çağrıda bulundu.

Baba Fethella Gedo, açıklamasında, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’ye de 18 yaş altı çocukların askere alınmasını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi’ne attığı imzaya uymaya çağırdı.

Bundan sonraki süreçte çocuğunun güvenliğinden ve bozulan sağlığından tamamen DSG ile PYD’yi sorumlu tutacağını belirten Fethella Gedo, ulusal ve insani sorunlarla ilgilenen herkesi Devrimci Gençlik grubunun çocuk kaçırmalarına karşı çıkmaya çağırdı.

Öte yandan Afrin İnsan hakları Örgütü’nün açıkladığı bir rapora göre, 16 yaşındaki Sema Fethella Gedo, Kamışlo’da okula gittiği sırada YPG’ye katılması için Devrimci Gençlik grubu tarafından kaçırıldığını açıkladı.

DSG, Haziran 2019'da Birleşmiş Milletler ile birlikte çocukların askere alınmasını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamasına rağmen, çocuk kaçırılmaları devem ediyor.