Deyr ez-Zor’daki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye’nin doğusundaki Deyr ez-Zor’da İran destekli silahlı grupların varlık gösterdiği Mayadin bölgesinden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı gerçekleştirildi.

10’a yakın roketle yapılan saldırı sonucunda petrol sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

ABD güçleri de topçu atışlarıyla İran destekli grupların konuşlu bulunduğu Mayadin ilçesini hedef aldı.

KOALİSYON GÜÇLERİ SURİYE'DE FÜZE FIRLATMA MEVZİLERİNİ VURMUŞTU

Öte yandan ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, dün, Suriye'nin doğusunda ABD askerleri tarafından kullanılan tesise yönelik tehdit oluşturan kısa menzilli füze mevzilerini vurmuştu.

Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, fırlatma mevzilerinin Suriye'nin "Yeşilköy bölgesi yakınlarında tehlike oluşturduğu" ve meşru müdafaa amacıyla vurulduğu aktarılmıştı.