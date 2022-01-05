Kazakistan’daki protestolarda 8 polis öldü: Cumhurbaşkanı’ndan sert müdahale mesajı

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ülkenin bazı bölgelerinde organize bir şekilde provokatörlerin ve holigan unsurların düzenlediği ayaklanmalar ve vandallığın devam ettiği, protestocuların saldırılarını taş, demir çubuklar ve yangın çıkarıcı maddeler ile yaptığı” belirtildi.

Kamu binaları, hastaneler, restoranlar ve bankalara da saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, ambulans ve itfaiye dahil kamu araçlarına da zarar verildiği ifade edildi.

Göstericilerin yaralıların hastaneye yatışına da engel olmaya çalıştığı bildirilen açıklamada, "Düzeni ihlal eden çirkin kalabalığın ellerinde 317 polis ve asker dahil olmak üzere yüzlerce insan yaralandı, güvenlik güçlerinden 8’i hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının olayların büyümemesi için bütün gereken önlemleri aldığı vurgulandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Öte yandan ülkenin tamamında 19 Ocak'a kadar ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) gereği bu gece yerel saat ile 23.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

Başta başkent Nur Sultan olmak üzere kamu kurumları etrafında ve şehir merkezlerinde güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

Sosyal medyaya düşen görsellerde, sokağa çıkış yasağına rağmen yerleşim yerlerinde bazı araçların yollarda olduğu görüldü.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV: MÜMKÜN OLDUĞUNCA SERT MÜDAHALE ETMEYE NİYETLİYİM

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halkın kendisini desteklediğine emin olduğunu söyleyerek, “Ne olursa olsun, başkentte (Nur Sultan) bulunacağım. Halkın yanında olmak benim anayasal görevimdir. Kazakistan tarihindeki bu siyah şeridi hep birlikte aşacağız. Bundan güçlü çıkacağız” dedi.

Tokayev, televizyon kanallarından halka hitaben yaptığı konuşmada, protesto gösterilerinde büyük ölçekte göstericilerin güvenlik güçlerine saldırdığını ifade etti.

Güvenlik güçleri arasında ölen ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşan Tokayev, protestocuların “haydutlardan oluştuğunu” dile getirdi.

Tokayev, protestocuların askerleri dövdüğünü, eziyet ettiğini, kadınları taciz ettiğini ve dükkanları yağmaladığını aktardı.

Mevcut durumun Almatı halkının güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Tokayev, Almatı’nın yanı sıra bazı şehirlerde de aynı durumun yaşandığını, buna sabredemeyeceklerini dile getirdi.

Tokayev, bu yüzden olağanüstü hal ilan ettiklerini hatırlatarak, “Bu gerekli bir önlem. Cumhurbaşkanı olarak vatandaşların güvenliğini ve sükûnetini, ülkenin bütünlüğünü sağlamak zorundayım.” dedi.

"MESELE ÜLKENİN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ"

Alınan bu önlemlerin yeterli olmadığına dikkati çeken Tokayev, holigan unsurların eylemlerinin, finans desteğiyle motive olan komplocuların dikkatlice hazırladığı bir planın varlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Tokayev, “Cumhurbaşkanı olarak, bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı olarak mümkün olduğunca sert müdahale etmeye niyetliyim. Bu mesele bana başvuran, hayatını ve ailelerinin korunmasını isteyen vatandaşlarımızın güvenliği ile ilgilidir. Bu mesele ülkemizin güvenliği ile ilgilidir” şeklinde konuştu.

Halkın kendisini desteklediğine emin olduğunu vurgulayan Tokayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne olursa olsun, başkentte (Nur Sultan) bulunacağım. Halkın yanında olmak benim anayasal görevimdir. Kazakistan tarihindeki bu siyah şeridi hep birlikte aşacağız. Bundan güçlü çıkacağız”

Tokayev, yakın zamanda siyasi değişim ile ilgili yeni tekliflerin yer aldığı açıklamalarda bulunacağını ve ülkede reform ile ilgili pozisyonunu değiştirmediğini sözlerine ekledi.

KAZAKİSTAN’DAKİ DURUM

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.