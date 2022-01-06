Covid-19: Aşısızlara evden çıkma yasağı

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Filipinler'in başkenti Manila'da yaşayan yaklaşık 14 milyon kişiyi etkileyen karar 3 Ocak'ta duyuruldu.

Yeni düzenlemelere göre, iki doz Covid-19 aşısı almayanlar sadece birkaç muafiyetle evde kalacak: Market ihtiyaçları, tıbbi yardım aramak, işe gitmek ve ikamet ettikleri yerin yakınında açık havada egzersiz yapmak.

İşe gitmek zorunda olanlar, masrafları kendilerine ait olmak üzere iki haftada bir Covid-19 testi yaptırmak zorundalar.

Aşısızlar için yasak olan yerler arasında kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra tüm toplu taşıma araçları yer alıyor.

Kuralları ihlal ettiği tespit edilen kişiler bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilecek veya altı aya kadar hapis cezası alabilecek.

Ayrıca, basında çıkan haberlere göre, ihlal edenler hem para cezası hem de hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kısıtlamalar en az 15 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak, ancak enfeksiyon sayısı artmaya devam ederse bu süre uzayabilir.

Metropol sakinlerinin yaklaşık yüzde 70'i halihazırda coronavirüse karşı aşılanmış durumda, ancak bölgede geçen ay vakalarda büyük bir artış görüldü, 12 Aralık'ta 24'ten 30 Aralık'ta 2 bin 600'e yükseldi.