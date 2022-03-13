Politika

BM’den Erbil’e yönelik füze saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), başkent Erbil’i hedef alan füze saldırısını kınadı.
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Irak UNAMI Erbil füze saldırısı Kurdistan24

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), başkent Erbil’i hedef alan füze saldırısını kınadı.

UNAMI’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BM Irak Temsilciliğinin Erbil’e yönelik korkunç füze saldırısını kınadığı bildirildi.

Açıklamada, tüm Iraklılardan ülkenin birlik ve egemenliğini hedef alıp istikrar ve birliği çökertmeyi amaçlayan saldırılar karşısında birlik olmaları istendi.

ERBİL’E YÖNELİK FÜZE SALDIRISI

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 çevresine füzeler düştü.

01:00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kurumunun merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.

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