Politika

Irak İran Büyükelçisine protesto notası verdi

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin Erbil'e düzenlenen füzeli saldırı nedeniyle bakanlığa çağırılarak nota verildiğini bildirdi.
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kürdistan Irak İran Protesto notası Erbil saldırısı

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’e yönelik füze saldırısının yankıları devam ediyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil’e düzenlendiği füzeli saldırı nedeniyle İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’yi bakanlığa çağırarak nota verdiğini aktardı.

Saldırıya ilişkin rahatsızlığın dile getirildiği belirtilen açıklamada, saldırının Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarını hedef aldığı belirtildi.

Irak Bakanlar Kurulu Başbakan Mustafa Kazimi’nin, Erbil’e yönelik gerçekleştirilen füze saldırısına ilişkin İran'dan net açıklama istediğini açıklamıştı.

Açıklamada, İran topraklarından Erbil’e yönelik yapılan füze saldırısının iki ülke arasındaki komşuluk hukukunun yanı sıra, uluslararası hukuk ve düzenlemeleri de ihlal ettiği belirtilmişti.

Saldırıyı sert bir dille kınayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran'ın Bağdat Büyükelçisi ile BM'ye protesto notası verilmesini istemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil’e yönelik yapılan füze saldırısını üstlenmişti.

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