Politika

AB: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yanındayız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano, Erbil’e yönelik füze saldırısını kınayarak “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yanındayız” dedi.
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kürdistan Avrupa Birliği Erbil saldırısı kınama

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’e yapılan füze saldırısının yankıları ve uluslararası toplumun saldırıya yönelik tepkileri devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano, Erbil’e yönelik füze saldırısıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan Peter Stano, bunun egemenlik ihlali olduğunu belirterek, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler atılmıştı.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana gelmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

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