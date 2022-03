Başbakan: Saldırıların durdurulması gerektiği konusunda Kazimi’yle hemfikiriz

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bugün Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve Iraklı bakanlarla dünkü alçak saldırıları tartışmak ve sivil alanlara verilen zararı yakından görmek için Erbil'de bir araya geldim” ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca, Irak'ın egemenliğine yönelik tekrarlanan saldırıların durdurulması gerektiği konusunda Kazimi’yle mutlak şekilde hemfikir olduklarını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi daha sonra, dünkü saldırıda hedef olan sivil yerleşim birimine ziyarette bulundu, evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü.

I received PM @MAKadhimi and Iraqi ministers in Erbil to discuss yesterday's despicable attacks and closely see the damage to civilian areas.



We're in absolute agreement that the repeated attacks on Iraq's sovereignty must stop -mb. pic.twitter.com/UdiS8u7s8v