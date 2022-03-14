Politika

Başbakan: Erbil’e saldırı, Irak’ın güvenlik ve istikrarına saldırıdır

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’e gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve beraberindeki bakanlar heyetiyle bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Mustafa Kazimi Erbil füze saldırısı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’e gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve beraberindeki bakanlar heyetiyle bir araya geldi.

Başkent Erbil’e yönelik terör saldırısının konuşulduğu görüşmede, taraflar saldırının Irak’ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu hususunda görüş birliğine vardı.

Görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman komşu ülkelerle karşılıklı saygı temelinde dostluk ilişkilerini istediğini kaydederek, Erbil’e saldırının Irak’ın güvenlik ve istikrarına saldırı olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ise, saldırının kabul edilemez olduğunu ve Irak topraklarının ülkelerin çatışma alanı haline gelmesini istemediklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz yasasıyla ilgili kararı da gündeme gelirken, sorunların anayasal temelde çözüme kavuşturulmasının önemi vurgulandı.

 

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