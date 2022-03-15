Irak hükümetinden Kürdistan Bölgesi’ne bütçe payını gönderme kararı

BAĞDAT (K24)

Irak federal hükümeti, haftalık bakanlar kurulu toplantısında Kürdistan Bölgesi’nin 200 milyarlık aylık bütçe payını göndermeyi kararlaştırdı.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği İlişkiler Sorumlusu Bahtiyar Hacı Hamid, Irak Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında Kürdistan Bölgesi’nin 200 milyarlık aylık bütçe patının gönderilmesine karar verildiğini belirtti.

Hamid, Irak Bakanlar Kurulunun kararına göre, söz konusu meblağın birkaç gün içerisinde Kürdistan Bölgesi’ne ulaşacağını ifade etti.