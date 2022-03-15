Politika

Kerkük’ün atanmış valisinden Newroz yasağı

Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi, kentte Newroz kutlamları için sadece 3 saatlik izin verileceğini bildirdi.
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kürdistan Kerkük Newroz Rakan Cuburi

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi, kentte Newroz kutlamları için sadece 3 saatlik izin verileceğini bildirdi.

Kerkük Valiliği tarafından Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) grubuna gönderilen resmi yazıda, Kerkük’te vatandaşların sadece 3 saat Newroz kutlaması yapabileceği belirtildi.

Valiliğin, 20 Mart’ta saat 16:00 ila 19:00 saatleri arasında Newroz kutlamalarına izin verdiği kaydedilirken, kutlamalarda ulusal sloganlara izin verilmeyeceği ifade edildi.

Kürtler tarafından yılbaşı olarak kabul edilen Newroz, Kürdistan’ın tüm parçalarında kutlanıyor.

16 Ekim 2017’deki olayların ardından Kerkük’e vali olarak atanan Rakan Cuburi’nin adı sürekli hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

 

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