Politika

Fas’tan Erbil saldırısına kınama

Fas Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başkent Erbil’e düzenlenen balistik füze saldırısını kınadı.
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dünya Fas Erbil İran Irak füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Fas Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başkent Erbil’e düzenlenen balistik füze saldırısını kınadı.

Fas Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erbil’i hedef alan füze saldırısı terör saldırısı olarak nitelendirilerek, Rabat’ın saldırıyı sert bir şekilde kınadığı belirtildi.

Saldırının İran topraklarından Irak’ın Kürdistan Bölgesi’nin Erbil kentini hedef aldığının kaydedildiği açıklamada, saldırının Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğu bildirildi.

Fas Krallığı’nın Irak’ın yanında olduğunun vurgulandığı açıklamada, Rabat yönetiminin Irak’ın toprakları ve vatandaşlarının can güvenliğini korumak için aldığı tedbirleri desteklediği ifade edildi.

 

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