Yaşam

Yılbaşından bu yana Erbil’e 500 bine yakın turist geldi

Erbil İl Turizm Müdürü İsmail Minexan, bu yılın başından beri 467 bin 636 turistin başkent Erbil’e geldiğini söyledi.
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kürdistan Erbil Newroz turist İsmail Minexan

ERBİL (K24)

Erbil İl Turizm Müdürü İsmail Minexan, bu yılın başından beri 467 bin 636 turistin başkent Erbil’e geldiğini söyledi.

K24’e konuşan Erbil İl Turizm Müdürü İsmail Minexan, yıl başından bu yana 35 bin yabancı turistin yanı sıra Irak’ın orta ve güney vilayetlerinden yarım milyona yakın turistin Erbil’e geldiğini bildirdi.

Her yıl Newroz’un yaklaşmasıyla birlikte Kürdistan Bölgesi’ne turist gelişlerinde artış yaşanıyor.

Newroz gününde başkent Erbil başta olmak üzere diğer vilayetlerde de turist sayısında ciddi artış bekleniyor.

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