Erdoğan: NATO'da Rusya-Ukrayna savaşını görüşeceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında konuştu.

“Görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya'daki son durumu ele aldık” diyen Erdoğan, “İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir bunları yeniden zirvede değerlendireceğiz. Savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunduğunu kaydeden Erdoğan, Çavuşoğlu’nun yarın Ukrayna’ya geçeceğini anımsattı.

Erdoğan, “24 Mart'taki NATO Liderler Zirvesi'nde de Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacağım. Polonya 2 milyon mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Bu tavrından dolayı değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum” dedi.

POLONYA İLE TİCARİ İLİŞKİLER

Öte yandan Erdoğan, “Ticaret hacmimiz salgına rağmen 8,3 milyar dolara ulaştı” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayisindeki iş birliğimizden memnunuz. Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarımızın yapıcı tutum sergileyeceklerine inanıyorum.”

DUDA: ACI GÖRÜNTÜLERİ DURDURMAMIZ LAZIM

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise yaptığı açıklamada, “Ekonomik işbirliğimizin yanı sıra askeri iş birliğimizin devam etmesini istiyoruz. Geçen sene mayıs ayında savunma alanında işbirliği başlattık. Polonya ve Türk iş birliğinin kapasitesi çok güçlü. Biz bu boşluğun doldurulmasını destekliyoruz” dedi.

“Konuşmamızın en önemli konusu Ukrayna'daki durum” diyen Duda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ettim çabaları için. Türkiye coğrafi ve siyasi olarak çok önemli, bölgede barışın sağlanmasında önemli rol oynuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gördüğümüz bu acı görüntüleri durdurmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Duda, “Bugün itibarıyla Polonya'ya 2 milyon kişi giriş yaptı değiliz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer uluslararası yardımdan faydalanamazsak çok zor duruma düşebiliriz. Türkiye son yıllarda mülteci krizini en çok yaşayan ülke oldu. Dolayısıyla sizin tecrübelerinizi dinlemem benim için çok önemliydi. Uluslararası kurumlara tekrar sesleniyorum. Ukrayna'dan bize gelenlere kaliteli ve iyi koşulları sağlamak istiyoruz.”