Politika

ABD’li senatörlerin katılımıyla Halepçe konferansı düzenleniyor

ABD Kongresi Üyeleri, senatörler ve Halepçe kurbanlarının uluslararası avukatları katılacağı konferans, Erbil saatiyle 18:00’de başladı.
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kürdistan Beyan Sami Abdurrahman Halepçe Katliamı Washington

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Washington Temsilciliği, Kurdistan24’ün sponsorluğunda Halepçe Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla online konferans düzenliyor.

ABD Kongresi Üyeleri, senatörler ve Halepçe kurbanlarının uluslararası avukatları katılacağı konferans, Erbil saatiyle 18:00’de başladı.

Kurdistan24 televizyonu tarafından canlı yayınlanan konferansa Kürdistan Bölgesi Hükümeti Washington Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman’ın yanı sıra Halepçe Valisi Azad Tevfik, ABD’li senatör Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jennifer Gavito katılıyor.

Lahey’deki uluslararası avukat olan Simon Minsk’in de sunum yapacağı konferansta, Halepçe Katliamı dosyasına bakan uluslararası avukatlardan Gavriel Mairone de konuşacak.

Halepçe Katliamı’yla ilgili sinevizyon gösteriminin yapılacağı konferansa aşağıda linkten katılım yapılabiliyor.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lPpmHp1eQnyHqF0BscFipw

 

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