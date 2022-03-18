CENTCOM Komutanı: İran bölgedeki vekillerine güveniyor

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ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi tarafından düzenlenen bir oturumda konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie, İran’ın bölgedeki faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yemen’deki savaşın son ermesinin İran’ın çıkarına olmadığını belirten Kenneth McKenzie, “Tahran, Yemen’e bir çuval pirinç veya herhangi bir gıda maddesi göndermedi, aslında gönderdiği tek şey insanları öldürmeye yönelik araçlar” dedi.

“Suudi Arabistan, Husilerin İran’dan almış olduğu insansız hava araçları ve füzeler tarafından sürekli olarak saldırılara maruz kalıyor” diyen General McKenzie, “Husiler saldırılarını, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE)sivil bölgeleri ve ABD üslerini kapsayacak şekilde genişletti. İran füzeleri, bölgedeki tüm ülkelerin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

CENTCOM Komutanı, İran’ın, Yemen’den Irak ve Suriye’ye kadar yaşanan çatışmaları körükleme konusunda bölgedeki vekillerine güvendiğini vurguladı.

Aynı oturumda, ABD Savunma Bakanı’nın Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Sasha Baker, ABD’nin, BAE ve Suudi Arabistan’ı toprakları ve vatandaşlarının Husi saldırılarından koruması konusundaki desteğini vurguladı.

ABD’nin hem Suudi Arabistan hem de BAE ile ilişkilerinin “uzun vadeli” olduğunu belirten Sasha Baker, “Savunma açısından bu ilişkilerin yıllardır devam ettiğini söyleyebilirim, oradaki mevkidaşlarımızla sürekli olarak görüşüyoruz. İlişkimiz gerçekten çok yakın” ifadelerini kullandı.