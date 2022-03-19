Politika

BM, Rusya-Ukrayna savaşının bilançosunu açıkladı

BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 847 sivilin hayatını kaybettiğini, 1399 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-18 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 328 bin 692 mülteci komşu ülkelere geçti.

Polonya'ya 2 milyon 10 bin 693, Romanya'ya 518 bin 269 ve Moldova'ya 359 bin 56 Ukraynalının geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı belirtildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-18 Mart'ta en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

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