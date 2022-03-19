İngiltere Başbakanı: Putin'in feci bir hata yaptığı ortada

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti Bahar Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu belirten Johnson, “Ukrayna halkının yanındayız ve kalbimiz onlarla birlikte. Bu ülkede on binlerce insan evlerini Ukrayna halkına açıyor. Ukrayna’nın kahramanca direnişinin sürdüğü her gün, Putin’in feci bir hata yaptığı açıkça ortada” şeklinde konuştu.

“UKRAYNA’DA ÖZGÜR BASIN VE ÖZGÜR SEÇİMLER VARDI”

Johnson, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’nın özgür ve demokratik yönetim tarzının kendisi için bir tehdit oluşturduğu fikriyle Ukrayna’ya saldırı başlatma kararı verdiğini söyledi.

Johnson, “Neden Putin tamamen masum bu ülkeyi işgal etmeye karar verdi? Çünkü, Ukrayna’nın yakın zamanda NATO’ya katılacağına inanmıyordu. Ukrayna topraklarına füze yerleştirme planı olmadığını gayet iyi biliyordu. Rus halkının kökeni hakkında yazdığı yarı mistik saçmalığa gerçekten inanmıyordu. Bence tamamen farklı bir nedenden dolayı Ukrayna’dan korkuyordu. Bunu yaptı, çünkü Ukrayna’da özgür basın ve özgür seçimler vardı” dedi.

“RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDEN KORKTU”

Johnson, “Putin, Ukrayna’nın özgürlük, demokrasi ve açık pazarlara doğru ilerlediği her yıl, Ukrayna örneğinden ve kendisinin itiraza yer olmayan sisteminin kınanmasından korkuyordu. Çünkü Putin’in Rusya’sında sadece işgale işgal dediğin için 15 yıl hapis cezası alıyorsun ve bir seçimde Putin’e karşı çıkarsan ya zehirleniyorsun ya da vuruluyorsun. Putin, tam olarak Ukrayna ve Rusya’nın tarihsel olarak çok yakın oldukları için bu Ukrayna modelinin kendisi ve Rusya üzerindeki etkisinden korktu” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ CESUR ADIMLARI ATMALIYIZ”

Boris Johnson, hükümetin Rus oligarklarını yatlarını ve varlıklarını hedef alan yaptırımlardan gurur duyduğunu söyleyerek, “Bunun bir maliyeti olduğunu kabul ediyorum, ama hiçbir şey yapmamanın maliyeti çok, çok daha yüksek olurdu” dedi. Johnson ayrıca, “Putin’in petrol ve doğal gazına olan bağımlılığımızı sona erdirmek için gerekli cesur adımları atmalıyız. Enerji kaynaklarımızın kontrolünü geri almanın zamanı geldi” dedi.