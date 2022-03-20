Başbakan: Newroz Kürdistan halkı için her zaman direnişin sembolü oldu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajda, “Newroz Bayramı ve Kürt yılbaşı dolayısıyla tüm Kürdistanlıları, kahraman Peşmergeleri, iç güvenlik güçlerini, onurlu şehit ve Enfal ailelerini en içten şekilde kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin huzur içinde geçmesi temennisinde bulunan Başbakan, vatandaşlardan piknik alanlarını temiz tutmalarını, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Başbakan mesajında şunları belirtti:

“Tarih boyunca Newroz, Kürdistan halkı için direnişin, zulme ve baskıya karşı durmanın, mücadelenin, özgürlük ve kurtuluşun sembolü olmuştur. Kürdistan halkı şimdi de anayasal haklarını korumak için mücadelesini sürdürüyor ve hiçbir şekilde hiçbir baskı altında ulusal hak ve taleplerinden vazgeçmeyecektir.

Newroz münasebetiyle bir kez daha belirtiyoruz ki Kürdistan Bölgesi her zaman bölgenin huzur ve barışı açısından önemli bir faktör olacaktır ve hiçbir zaman kimseye tehdit ve tehlike oluşturmayacaktır. Aksine her zaman anayasal haklarını korumak ve Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki farklı bileşenler arasında hoşgörü ve barışçıl yaşamın korunup geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenecektir.

Newroz kutlu olsun, yüce Allah Kürdistan’ı ve Kürdistanlıları korusun.”