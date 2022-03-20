Yaşam

Urfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Urfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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kürdistan Urfa kavga

HABER MERKEZİ

Urfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet K. ve Hasan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri kırsal mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)

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