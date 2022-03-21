Politika

'ABD Suudi Arabistan'a Patriot bataryası gönderdi' iddiası

ABD'nin Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a geçen ay çok sayıda Patriot hava savunma sistemi bataryası gönderdiği iddia edildi.
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ABD Patriot hava savunma sistemleri ABD Yemen Suudi Arabistan

HABER MERKEZİ

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililer, söz konusu transferin geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkililer, Riyad yönetiminin Yemen'deki Husilerin özellikle dron ve füze saldırılarına karşı Washington'dan uzun süredir Patriot hava savunma sistemi talep ettiğini fakat talebin uzun süren güvenlik protokolleri nedeniyle ancak karşılanabildiğini kaydetti.

Kaç Patriot bataryasının Suudi Arabistan'a teslim edildiği, teslimatın tam olarak ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair detaylara yer verilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetime gelmesinin ardından ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman tıkanıklıklar yaşanmış, son olarak geçen ay Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Biden ile telefonda görüşmediği iddia edilmiş ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanlamıştı.

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