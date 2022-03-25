Rusya ve Ukrayna arasında ilk kez esir asker değişimi yapıldı

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Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini belirtti.

Ayrı bir takasta, Odesa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci, savaşın başlangıcında Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ele geçirmeye çalışırken Ruslar tarafından ele geçirilen bir gemide ele geçirilen 19 Ukraynalı denizciyle takas edildi.

Geminin kendisi Türkiye'deki bir liman üzerinden Ukrayna'ya iade edildi.

Bu haftanın başlarında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus ordusu tarafından ele geçirilen Melitopol Belediye Başkanı için 9 Rus mahkumu takas ettiklerini duyurdu.

"RUSYA’NIN KUŞATMA GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU"

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün yerel saatle 22:00 itibariyle en son istihbarat raporunu yayınladı.

Yetkililer, Rusya'nın Kiev şehrini kuşatma girişiminin sonuçsuz kaldığını, Chernihiv'i engelleme girişimlerinin de başarısız olduğunu belirtti.

Raporda, "[Rusya] Ukrayna'nın başkenti Kiev'i doğudan engellemek için Brovary ve Boryspil şehirleri yönünde taarruz operasyonlarını yeniden başlatmaya çalışacak" denildi.

Yetkililer, Rus birliklerinin Sumy ve Kharkiv şehirlerini de engellediğini ve sivil altyapıya saldırdığını söyledi.